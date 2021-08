Palhinha mostra dotes em terrenos mais adiantados: "É um jogador único a nível nacional"

O JOGO ouviu ex-médios do Sporting para avaliarem o crescimento. Delfim salienta a confiança dada por Amorim. Já Luís Loureiro diz que Matheus Nunes defende bem e deixa o internacional luso subir

João Palhinha foi uma das figuras do jogo do Sporting com o Belenenses e assumiu um papel importante no ataque do campeão nacional. O jogo do médio frente aos azuis foi o melhor a nível ofensivo desde que o jogador de 26 anos e o técnico Rúben Amorim voltaram a trabalhar juntos, depois da experiência em Braga.

Em 2020/21, por exemplo, Palhinha nunca fizera tantos remates enquadrados à baliza num só jogo e só por uma vez tentara quatro tiros (Nacional, a 8 de janeiro). No sábado, o "6" tentou ainda seis dribles e ganhou seis dos 11 duelos ofensivos.