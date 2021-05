Palhinha lembra: "Chegaram propostas, mas nada que fosse melhor do que ficar"

Médio do Sporting recordou o início da temporada, quando a saída do clube parecia iminente. Ficou e brilhou ao ponto de ser chamado para o Europeu.

João Palhinha marcou presença na noite desta segunda-feira no canal 11, onde abordou uma temporada de sucesso para o Sporting, culminada com a conquista do título de campeão nacional. O médio de 25 anos, todavia, esteve na iminência de sair no início da época, momento recordado pelo jogador.

""Na altura falou-se muito, mas eu não treinei à parte. Estava com o nosso preparador físico, a questão é que a equipa seguiu para o Algarve. Sempre estive em contacto com o míster Amorim, mesmo quando acabei a temporada em Braga. O míster sempre disse que contava comigo para esta época se não fosse para o estrangeiro. Chegaram algumas propostas, mas não foi nada que fosse melhor do que ficar. Foi uma opção de carreira. O Sporting não queria, não foram de acordo com as exigências do Sporting, mas principalmente porque eu não quis. Sabia que este ano ia ser importante para a minha carreira e o míster Amorim também me dava essa atenção, de que seria importante para a equipa. Felizmente as coisas correram bem", comentou o jogador.

Depois de uma época em cheio, Palhinha foi chamado para o Europeu, onde vai representar as cores de Portugal. Os rumores de mercado, garante, não o afetam. "Agora quero é concentrar-me no Europeu. Deixo isso para quem tem de tratar desse assunto. Quero é jogar, fazer o meu trabalho. Fiquei bastante feliz com a convocatória para o Europeu. Agora, o que tiver de acontecer, irá acontecer", respondeu.