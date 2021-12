Renovação de Palhinha já é oficial: a cláusula de rescisão e outros dados

Palhinha com o presidente Frederico Varandas

Médio internacional português renovou o vínculo com os leões.

O Sporting oficializou esta sexta-feira a renovação de contrato com João Palhinha. O médio internacional português assinou um vínculo válido até 2026, mantendo a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Tal como O JOGO adiantou na edição desta sexta-feira, Palhinha foi alvo de uma melhoria salarial, como recompensa pelo estatuto que tem alcançado nos leões, sendo fulcral na conquista do campeonato de 2020/21.

Segundo o que foi possível aferir pelo nosso jornal, o valor de 750 mil euros limpos poderá chegar ao milhão de euros por ano, aquele que era o topo salarial dos leões no final da última época. Essa política insere-se na estratégia de renovar com os principais ativos - ontem, quinta-feira, aconteceu com Neto, já depois de Adán, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Matheus Nunes.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 17H07