Palhinha fecha semana especial: agora, o Moreirense

Após ter jogado contra o "seu" Sacavenense, o médio recebe a equipa onde singrou entre a elite.

João Palhinha vai fechar este sábado uma semana especial e marcada por reencontros com equipas que lhe falam diretamente ao coração.

Dias depois de ter enfrentado no Jamor o Sacavenense, clube onde deu os primeiros toques na bola e que o homenageou no jogo da Taça de Portugal, o médio vai ter a oportunidade de receber o Moreirense numa altura em que está consolidado como uma dos esteios da equipa orientada por Rúben Amorim. Em 2015/2016, sem espaço nas opções do recém-contratado Jorge Jesus, Palhinha foi cedido por uma temporada aos cónegos e foi em terras minhotas que se apresentou à elite do futebol português: disputou 29 jogos e foi uma das revelações da prova.

O bom cartão de visita na época de estreia nas competições profissionais não lhe valeu, contudo, passaporte para o plantel do Sporting, voltando a ser cedido, desta feita ao Belenenses, em 2016/2017. No Restelo ficou apenas seis meses até ser "repescado" por Jorge Jesus para a segunda metade dessa temporada, onde foi escassamente utilizado. A consagração com o leão ao peito haveria de ocorrer esta temporada, já com dois anos de empréstimo ao Braga muito bem sucedidos pelo meio.