Palhinha fala em "obstáculos" que "só dão mais força" ao Sporting

João Palhinha deixou uma mensagem nas redes sociais em que garante que o grupo está muito unido e com vontade de continuar a lutar.

A viver um bom momento de forma, sendo indiscutível no meio campo do Sporting, João Palhinha mostra-se muito comprometido com o espírito de grupo. Neste sábado, depois do empate com o Famalicão, o jogador português disse que os "obstáculos" no caminho "com o intuito" de derrubar os leões, apenas dão "mais força".

"Por mais que ponham obstáculos no nosso caminho com o intuito de nos derrubar só nos dão mais força de continuar a lutar cada vez mais! Que esta união prevaleça sempre, independentemente de tudo o resto, família. Orgulho neste grupo", escreveu o médio no Instagram.