Palhinha: "Espero um dia voltar a Portugal, gosto e valorizo muito o meu país"

Palhinha num duelo com Darwin, ex-Benfica agora ao serviço do Liverpool

Médio cumpriu a primeira temporada ao serviço do Fulham e com boas exibições.

João Palhinha cumpriu a primeira temporada ao serviço do Fulham e com boas exibições. O médio internacional português não esquece, todavia, o Sporting e admite um dia voltar ao clube leonino.

"Foi a minha primeira época fora do meu país, da Liga portuguesa, a primeira vez que saí de Portugal. Foi a mudança, foi tudo junto e acho que encarei muito bem esta mudança na minha vida. É um campeonato que se adequa muito bem às minhas qualidades e características. Assentei aqui que nem uma luva. Estou muito contente e a minha família também. Sinto muita falta do meu país e não é fácil estar longe de Portugal, espero um dia voltar, obviamente. Depois de aqui estar e de usufruir do futebol como tenho usufruido, acho que isso é o mais importante. Espero voltar a Portugal, gosto e valorizo muito o meu país", afirmou o jogador de 27 anos numa entrevista concedida à Eleven Sports.

"Vocês sabem o carinho que tenho pelo Sporting. É algo que me marcou sempre e irá sempre marcar-me. Neste momento estou muito feliz aqui e quero continuar por aqui. Acho que é o campeonato que se adequa ao meu futebol", disse ainda sobre um eventual regresso a Alvalade no futuro.

Ao serviço do Fulham, treinado por Marco Silva, Palhinha fez 40 jogos em 2022/23 e apontou quatro golos.