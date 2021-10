Palhinha entre os destaques da terceira jornada da Liga dos Campeões

Médio esteve em foco na goleada do Sporting em casa do Besiktas.

A UEFA destacou esta quarta-feira os jogadores que mais se evidenciaram na terceira ronda da Liga dos Campeões em diversos parâmetros. João Palhinha surge mencionado pelo organismo como o jogador que mais tackles fez na ronda: seis.

O internacional português esteve em bom plano no triunfo por 4-1 em casa do Besiktas e surge ao lado, por exemplo, de Verratti, médio do PSG que completou 88 passes contra o Leipzig.

Felipe, central ex-FC Porto que agora veste a camisola do Atlético, destacou-se com 11 alívios no duelo com o Liverpool (2-3), enquanto Casemiro, que também passou pelo Dragão e representa o Real Madrid, protagonizou 14 recuperações de bola na goleada (5-0) em casa do Shakhtar Donetsk.