Abel entre elogios a Palhinha e ao Sporting: "Bom para o futebol português"

Elogios de Abel Ferreira ao médio que se estreou nos convocados da seleção portuguesa.

João Palhinha foi pela primeira vez chamado para a seleção portuguesa, tendo em vista os primeiros encontros de qualificação para o Mundial. Abel Ferreira conhece bem o médio, que orientou o Braga, e deixou-lhe grandes elogios.

"Tenho uma boa relação com ele e a família. É um homem muito bem formado, um guerreiro de grande qualidade que cresceu muito. Tem uma dimensão técnica, física e mental como nunca se viu. Tenho a certeza que vai agregar valor à Seleção", afirmou o atual treinador do Palmeiras esta quarta-feira, dia em que concedeu uma entrevista aos meios de comunicação portugueses.

Portugal, recorde-se, joga esta quarta-feira, em Turim, frente ao Azerbaijão, a partir das 19h45.

No que toca à campanha leonina, Abel não tem dúvidas que estão reunidas as condições para a conquista do título. "Não me lembro de ver o Sporting com uma vantagem tão grande. Tem sido extremamente competitivo e tem ganho. Fruto do trabalho da estrutura, do treinador e dos jogadores. Foi lá que ganhei os meus primeiros títulos, enquanto jogador e treinador. Foi lá que me lesionei, um momento horrível da minha carreira. Foi lá que me fizeram o convite para começar a ser treinador. Momento muito especial na minha cruzada. Tem tudo para ser campeão e acho que é bom para o futebol português".