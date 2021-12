Palhinha e o estilo de Rúben Amorim: "Não é daqueles que passa o tempo a gritar..."

Declarações de João Palhinha em mais uma edição do jornal Sporting.

2020/21 foi a melhor época a nível individual? "Fiz a minha melhor época em termos individuais porque ganhei Supertaça, Taça da Liga e campeonato. Afirmei-me no Sporting e fui à Seleção."

Maior feito até ao momento: "O maior marco até hoje foi ser campeão nacional. Recordo principalmente o jogo com o Braga, no qual atuámos muito tempo com menos um jogador, e a vitória na Madeira, com o Nacional. Estava um clima adverso, não dava para jogar e conseguimos ganhar. Lembro-me da festa, da satisfação na viagem de volta."

Liga dos Campeões: "O melhor de jogar a Champions é encontrar os melhores do mundo. Se já vibrava fora de campo, imagine-se lá dentro. Depois do Ajax disseram que a Champions não era para nós e isso foi o nosso mote para virarmos as coisas. Eliminámos duas grandes equipas. Acreditamos em nós para o jogo com o Manchester City. O Bernardo Silva, o Rúben Dias e o João Cancelo são dos melhores do mundo nas suas posições. Conheço-os bem, mas eles também a mim. Lá dentro tentaremos dar o melhor por cada clube"

Rúben Amorim: "O Rúben Amorim é um treinador moderno, tem uma ligação próxima com os jogadores. O facto de lá ter estado dentro ajuda bastante. Não é daqueles treinadores que passa o tempo a gritar. Tem uma forma de estar educada, olhamos para ele como um amigo, mas ele tem o à-vontade para nos dizer quando não está a gostar de alguma coisa. Sabemos que podemos sempre falar com ele e quando entram em campo todos os jogadores sabem o papel que têm de representar."