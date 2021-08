Palhinha é notícia de mercado em Inglaterra e até adiantam valores

De acordo com o portal inglês "Football Insider", o Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, prepara-se para tentar a contratação de João Palhinha.

As especulações em torno do futuro de João Palhinha seguem a todo vapor na imprensa internacional. Esta terça-feira foi a vez do portal "Football Insider" adiantar que o Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, prepara-se para tentar a contratação do médio do Sporting.

O site inglês informa que, apesar de a cláusula de rescisão do jogador dos leões ser maior (60 milhões), uma proposta de aproximadamente 18 milhões de euros seria suficiente para levar Palhinha para Londres. Este valor, no entanto, está muito aquém do mínimo desejado pelo Sporting. O internacional português seria, para já, o principal alvo de Nuno Espírito Santo.

O Tottenham deverá perder nos próximos dias Moussa Sissoko e está em busca de um substituto. O mesmo "Football Insider" também já publicou recentemente que Palhinha seria alvo dos Wolves, também treinado por um português, no caso Bruno Lage.