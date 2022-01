Palhinha e a derrota nos Açores: "Este momento iria chegar, infelizmente..."

Declarações do médio do Sporting em reação à derrota, por 2-3, no reduto do Santa Clara, na 17.ª jornada da Liga Bwin, resultado que retirou o estatuto de invicto aos leões na prova.

Justificação: "Jogámos todos os jogos para ganhar, infelizmente não conseguimos [vencer] hoje. Tentámos até ao fim. Temos de levantar a cabeça. Não é esta derrota que nos vai tirar o foco. O longo trajeto passa por isto, não só por vitórias. Este momento iria chegar, infelizmente foi hoje."

Ausência de Rúben Amorim: "Não vale a pena falar disso, não serve de desculpa. Ele está sempre connosco, não passa por aí, porque esta comunicação sempre esteve presente."