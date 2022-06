Palhinha deverá assinar pelo Fulham esta semana e vai duplicar o salário

Médio português ainda está de férias, mas deverá assinar contrato com o Fulham esta semana. O clube de Marco Silva anseia pela oficialização do contrato com o internacional luso, até pela proximidade do Wolverhampton, primeiro clube a manifestar interesse no jogador e ainda na expectativa.

O acordo entre Palhinha e o Fulham está praticamente concretizado e a formalização do mesmo está prevista para esta semana. O médio, que está ainda de férias fora do país, deverá assinar um contrato válido para as próximas quatro ou cinco temporadas.

Palhinha desejava ter a sua situação totalmente definida antes de partir para o período de descanso nas Maldivas, mas o braço de ferro entre o Sporting, Wolverhampton e Fulham prolongou-se durante mais tempo do que o desejado e apenas recentemente a situação ficou mais esclarecida - embora os Wolves ainda não tenham desistido totalmente da corrida pelo médio -, com os leões a aceitarem a proposta do clube de Marco Silva.

Os 20 milhões de euros a pronto colocados em cima da mesa facilitaram o entendimento e permitem também aos leões começarem a pensar no reforço do setor intermediário com outro à vontade.

Naturalmente, Palhinha também verá a sua condição financeira alterada. Ao que foi possível apurar, o médio terá um ordenado na ordem dos 2,5 milhões de euros/ano, ou seja, mais do dobro do que auferia em Alvalade - ganhava pouco mais de um milhão de euros por ano.

Palhinha, de resto, hesitou muito em relação ao futuro, pressionado por Bruno Lage (Wolverhampton) e Marco Silva (Fulham) mas optou por aceitar dar sequência à carreira no segundo, até porque estes chegaram rapidamente a um entendimento com o Sporting, ultrapassando os Wolves.

Há muito que a saída de Palhinha estava definida pela administração da SAD leonina e Rúben Amorim preparou atempadamente o seu substituto. Crucial na época do título (2020/21), o internacional português teve menos tempo de competição no campeonato este ano. Palhinha fez 27 jogos, num total de 1934". Na época passada, tinha feito 2502 minutos em 32 jogos.

Sabendo que não iria contar com o camisola 6 em 2022/23, Amorim preparou Ugarte, concedendo-lhe espaço na equipa para estar perfeitamente identificado com a forma de jogar do Sporting. O internacional uruguaio absorveu bem as indicações, tornando-se também num elemento fulcral para o conjunto leonino.