Palhinha no Fulham: "Quase 10 anos no Sporting. Custou-me bem mais do que estava à espera"

Palhinha parte este sábado para Londres, onde rubricará contrato com o Fulham

"É um sentimento de orgulho. Vou jogar para a melhor Liga do mundo e estou muito orgulhoso. Quer dizer, ainda tenho que assinar (risos) e depois é que está feito", afirmou Palhinha à partida para Londres, onde rubricará contrato com o Fulham, clube da Premier League.

"Estou orgulhoso por aquilo que fiz no Sporting, juntamente com o que fiz com os meus colegas. Creio que é a altura certa. As coisas aconteceram naturalmente. Nada foi forçado. Hoje despedi-me dos meus colegas. Não foi fácil. Quase 10 anos no Sporting... Custou-me bem mais do que estava à espera. Vou levar sempre o Sporting comigo e espero que os adeptos continuem a acompanhar-me. Tenho uma mensagem para eles que depois o Sporting vai divulgar. Saio realizado por ter ajudado a reerguer o Sportinbg e pelos sucessos que tivemos juntos", disse o médio à CNN Portugal.

Sobre a opção pelo Fulham, recém-promovido à Premier League, Palhinha foi claro. "O mister Marco Silva foi fundamental. Queria-me muito e demonstrou-me isso. Através da persistência, falou comigo mais do que uma vez e gostei do projeto que me apresentou. Vou à procura de ter sucesso na melhor Liga do mundo. Quero demonstrar o meu valor. Não seria possível se não fosse o Sporting".