Palhinha corre pela mudança: SAD e jogador esperam transferência no final da época

Depois de perder espaço na equipa, devido a lesões e castigos, o internacional luso está também empenhado em ser convocado pelo selecionador para os jogos da Liga das Nações e recuperar a vaga perdida.

Palhinha acelera nesta fase final da época para recuperar o estatuto de indiscutível que teve nos primeiros três meses de temporada, quando fez 17 jogos como titular em 19 possíveis.

Anteontem, o médio foi titular contra o Boavista, já o tinha sido diante do Benfica, e corre pela valorização nos derradeiros três jogos, sabendo que precisa de convencer exibicionalmente para voltar às opções de Fernando Santos nos quatro jogos da Liga das Nações em junho - o primeiro dia 2, em Espanha, seguindo-se os embates com Suíça, de 5 e 12, e com a Chéquia no dia 9.