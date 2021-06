Palhinha até ao limite: médio mostra-se no Euro, mas intenção do Sporting é clara

SAD vai tentar segurar o médio que, na quarta-feira, se mostrou à Europa frente à França: Rúben Amorim considera-o vital.

A SAD liderada por Frederico Varandas irá até ao limite das suas possibilidades para segurar João Palhinha no plantel da próxima temporada.

Segundo O JOGO apurou, mesmo com a crescente valorização do jogador na sequência, por exemplo, do último encontro do Campeonato da Europa, em que o médio-defensivo atuou toda a segunda parte no confronto com a França, pretende fazer a vontade ao treinador Rúben Amorim, que considera o atleta como indispensável e fundamental para a formação que orienta.

Por isso mesmo, apesar da pressão a que a SAD está sujeita em termos de vendas, pois pretende encaixar uma verba próxima dos 80 milhões de euros - de modo a atenuar os previsíveis 40 milhões e euros de prejuízo no exercício que agora termina e ter reflexos no próximo, onde perto de 28 milhões de euros estão garantidos por via da entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões -, e perspetivando dificuldades para chegarem os desejados 60 a 65 milhões de euros por Nuno Mendes, João Palhinha é elemento quase intocável.

O quase justifica-se porque no mercado de transferências tudo pode acontecer e vários emblemas já procuraram saber quais as condições de um eventual negócio, mesmo sabendo que o Sporting elevará sempre a fasquia por um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Porém, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os dirigentes leoninos, antes do Campeonato da Europa, só admitiam eventuais conversas pelo jogador em caso de a verba atingir os 40 milhões de euros. João Palhinha, recorde-se, tem sido associado a clubes como o Leicester City, Wolverhampton e Sevilha, mas outros emblemas dos mesmos países acompanham os desempenhos do médio-defensivo, que, no defeso do ano passado, foi negociado pelos russos do CSKA de Moscovo, que não chegou a acordo com os leões.