Palhinha, algumas surpresas e o empréstimo ao Braga: "Fez-me bem sair"

Declarações de João Palhinha em mais uma edição do jornal Sporting.

Empréstimo ao Braga: "Fez-me bem sair para o norte. Cresci enquanto jogador. Voltei mais forte"



Sistemas: "Quem percebe de futebol entende que estamos bem enquadrados na defesa. Sinto-me adaptado a jogar no esquema de 3x4x3, mas também não me importo de ter dois médios à frente e de ser eu o 6"



Elogios aos colegas: "Surpreendeu-me a evolução do Matheus Nunes. É um box to box, cresceu muito, está mais maduro. Vai ter uma carreira bonita porque tem muita qualidade. Ajuda também a que eu me destaque. O Ugarte é parecido a mim, o Daniel Bragança tem um pé esquerdo incrível e o Dário Essugo está a crescer na equipa B. A formação tem hoje oportunidades que antes não tinha, tive de estar três anos em Braga... Na minha altura raramente íamos treinar à equipa A. O Dário e o Gonçalo Esteves surpreenderam-me, mas também comentei com o treinador Emanuel Ferro ter gostado do Mateus Fernandes."

Golo frente ao Luxemburgo na Seleção: "Nem preguei olho durante a noite quando marquei ao Luxemburgo. Lembro-me que o míster Fernando Santos, naquela estreia, me pediu para fechar o meio-campo às transições. Não pensei que ia marcar nesse jogo. Foi muito tranquila a entrada na Seleção, o ambiente é bom e o Cristiano pôs-me logo à vontade. Tenho o objetivo de estar no Catar."