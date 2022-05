Pai de Rodrigo Ribeiro não meteu cunha: viagem às origens do avançado do Sporting

Avançado foi descoberto por olheiros do Sporting na academia que o progenitor dirigia. Ninguém sabia da ligação. O JOGO desvenda-lhe os caminhos da nova aposta da formação leonina, que está em Alcochete desde os 12 anos e que só por uma vez teve de ser apertado por mau comportamento na escola.

Rodrigo Ribeiro já se tinha estreado na Liga dos Campeões com 16 anos e, no domingo, foi a jogo em Alvalade pela primeira vez, poucos dias depois de celebrar os 17.

O JOGO foi às origens do atleta, que fará parte da equipa principal na próxima época, e descobriu que o seu trajeto desportivo começou sem a influência direta dos pais, ambos professores de Educação Física. O avançado foi criado numa família cujo hábito do desporto foi sempre uma constante. O pai, Alexandre Ribeiro, coordenava a escola Perspetiva em Jogo, uma instituição que fazia parte da rede de Escolas Academia Sporting espalhadas pelo país e que, portanto, sinalizava os melhores talentos de Viana do Castelo aos leões.