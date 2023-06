Pagamento em cinco anos e não começa já: os pormenores da ida de Ugarte para o PSG

Franceses vão pagar ao Sporting 60 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Mas o pagamento será feito em cinco anos e partir de 2024.

Manuel Ugarte está garantido como reforço do Paris Saint-Germain e deverá ser oficializado ainda esta segunda-feira, garante o jornalista Fabrizio Romano que dá também pormenores em relação ao pagamento ao Sporting.

Os parisienses vão pagar os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão e vão fazê-lo durante cinco anos, sendo que a primeira tranche só será paga no verão de 2024.

O internacional uruguaio vai assinar por cinco temporadas com o PSG.

Importa recordar que o Sporting detém 70% dos direitos de Ugarte e o Famalicão tem os restantes 30% do passe (o Fénix, do Uruguai, terá a receber 20% da mais valia do Famalicão, que comprou o jogador por três milhões de euros).