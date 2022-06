"Pactos para estabelecer tectos salariais? Basta olhar para os relatórios dos dois clubes"

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, respondeu a publicação de Francisco J. Marques

No dia seguinte à revelação de Luís Filipe Vieira, que deu conta de um pacto de não-agressão acordado com Frederico Varandas, quando ainda era presidente do Benfica, o assunto mereceu uma reação de Francisco J. Marques na rede social Twitter. Horas depois, Miguel Braga, porta-voz do Sporting, respondeu. "Pactos para estabelecer tectos salariais e baixar concertadamente salários? Basta olhar atentamente para os relatórios dos 2 clubes e perceber as diferenças...", pode ler-se na mesma rede social.

Recorde-se que o agora ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, revelou que fez um pacto de não-agressão com Frederico Varandas, presidente do Sporting, para abranger as modalidades de Benfica e Sporting.

"Ele [Frederico Varandas] é que me ligou para baixarmos a massa salarial. Encontrámo-nos. Eu, com responsáveis do Benfica; ele, com responsáveis do Sporting. Sim, um pacto de não-agressão", disse na CMTV, explicando a razão para o acordo entre os dois rivais de Lisboa.