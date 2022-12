Paços tranquilos do leão: Sporting quer nova vitória diante do rival favorito

O conjunto da Capital do Móvel tem sido o melhor cliente do Sporting entre os rivais que disputam a Liga Bwin. Amanhã, os verdes e brancos procuram ampliar um registo frente ao lanterna vermelha.

Numa época que tem sido difícil, o Sporting recebe amanhã o Paços de Ferreira, atual lanterna vermelha do campeonato, no melhor momento da temporada: vem de seis vitórias seguidas com 23 golos marcados e um sofrido.

Bons sinais para ampliar a melhor série vitoriosa do ano civil de 2022, ainda para mais tratando-se do adversário - entre os que estão atualmente na Liga Bwin - frente ao qual tem também a melhor série de triunfos consecutivos (todas as competições incluídas), à exceção do Casa Pia, um caso especial que passamos a explicar: apesar das 15 vitórias seguidas sobre os casapianos, apenas duas aconteceram este século (uma este ano na Liga e outra em 2021 na Taça), sendo depois necessário recuar à década de 30 do século XX, onde 11 dessas vitórias seguidas até aconteceram no Campeonato de Lisboa, uma prova regional.