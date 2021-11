Paços de Ferreira-Sporting: buraco na bancada sob alçada da Liga

Tábua de madeira cedeu durante os festejos do golo de Gonçalo Inácio no Topo Sul, setor destinado aos adeptos visitantes. Apesar de todo o aparato, não houve feridos a registar.

O duelo entre o Paços de Ferreira e o Sporting ficou marcado por um incidente no Topo Sul do Estádio Capital do Móvel. Poucos minutos após o apito inicial, as redes sociais foram inundadas com fotografias partilhadas por adeptos leoninos de um buraco na bancada amovível de metal destinada aos visitantes.

Nestas é possível observar que uma das tábuas de madeira utilizadas para fixar as cadeiras cedeu ao peso dos adeptos e foi parar ao solo, felizmente sem qualquer consequência física para os espectadores que estavam no local.

A queda da estrutura terá tido lugar durante os festejos do primeiro golo do Sporting, apontado por Gonçalo Inácio aos 47 minutos, e terá passado incólume a grande parte dos adeptos presentes no local, mais preocupados em saudar o jovem central.

Contactada por O JOGO, a direção do Paços de Ferreira garantiu desconhecer qualquer dano estrutural no setor destinado a albergar os adeptos leoninos. Em posição oficial enviada ao nosso jornal, a Liga admitiu problemas na bancada supracitada e garantiu que esta será alvo de uma "vistoria urgente", afiançando, também, que o Paços entregou o termo de responsabilidade da bancada e das estruturas em tempo útil.