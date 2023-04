Internacional espanhol do Wolverhampton deu entrevista à Eleven Sports e falou da passagem pelos leões.

Pablo Sarabia, avançado espanhol que na última temporada passou pelo Sporting e atualmente representa o Sporting, concedeu uma entrevista à Eleven na qual aborda a sua passagem pelos leões e o momento do clube.

"Falta de golos no Sporting? Bom, não sei o que falta neste aspeto. Eu acho que o Rúben trabalha muito bem as suas equipas e ele, melhor que ninguém, sabe o que falta e o que tem. Eu só posso dizer que fui muito, muito feliz ali, estive encantado no tempo que lá estive. Os 8 meses foram muito curtos, oxalá pudesse ter estado mais tempo, mas desejo sempre o melhor ao Sporting", afirmou.

Sobre o atual momento da equipa, afirmou: "A verdade é que tem sido uma temporada um pouco atípica, porque no campeonato já não têm hipóteses. Mas a verdade é que na Europa League tiveram uma boa prestação, eliminaram o Arsenal e contra a Juventus competiram muito bem, e bom, estão a crescer. A verdade é que é uma equipa muito jovem, mas penso que estão a ter bom rendimento. Os jogadores precisam de confiança e precisam de crescimento para poderem estar ao seu melhor nível, por isso veremos como acaba esta temporada e já a olhar para a seguinte."