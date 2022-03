Pablo Sarabia "feliz e orgulhoso" pela chamada à seleção espanhola

Espanha incluiu Pablo Sarabia na convocatória para os particulares com Albânia e Islândia

O extremo, que está emprestado pelo PSG ao Sporting até ao final da época, mostrou-se satisfeito, através de uma publicação no Instagram, pela chamada à seleção espanhola.

"Feliz e orgulhoso pela nova chamada à seleção", foram as palavras de Sarabia na descrição da publicação.

A Espanha defronta a Albânia no dia 26 de março, num particular que antecede novo embate com a Islândia, no dia 29.