Ovação a Slimani no aquecimento do Sporting-Famalicão

Argelino pisou o relvado e ficou emocionado com a receção dos adeptos

Slimani está de volta ao Sporting e os adeptos mostraram gáudio por ver o atleta argelino de novo com o equipamento leonino. O argelino foi o último dos suplentes a entrar para os exercícios de aquecimento, o que deixou os fãs em suspenso, esperando pela presença do avançado nos meínhos. Quando subiu ao relvado, a bancada irrompeu em aplausos e cânticos ao jogador, que ia batendo palmas a compasso a todo o estádio.

Slimani demorou até a participar no exercício com os restantes suplentes, mirando, emocionado, durante vários segundos a bancada. Apesar do recinto estar pouco composto à entrada do argelino no relvado, os fãs levantaram-se para homenagear o jogador que fez 57 golos em 111 golos. Aos 33 anos e 1988 dias depois, Slimani está de novo em Alvalade.