"Ousmane Diomandé tem um grande potencial"

Quem o diz é Keneth Andersen, treinador dos sub-19 do Midtjylland

Alvo para o centro da defesa do Sporting é Ousmane Diomandé, que já levou os leões a fazerem uma oferta na ordem dos sete milhões de euros ao Midtjylland, surgindo neste caso uma série de concorrentes de peso, como o Arsenal e o Manchester City.

Ontem, o treinador de sub-19 do Midtjylland não poupou elogios ao central emprestado ao Mafra. "Quando ele veio para cá, pudemos ver que é um jogador muito, muito talentoso. Pudemos constatar que se trata de um jogador com grande potencial. Em primeiro lugar, destaco a capacidade física, pois ele é um jogador alto, forte e rápido. Em segundo lugar, também a capacidade técnica", afirmou ao jornal "Tipsbladet" o técnico Kenneth Andersen, que teve Diomandé a seu cargo aquando dos primeiros passos do marfinense no clube.

"Espero que volte ao Midtjylland, pois facilmente o vejo a impor-se na nossa equipa principal", disse.