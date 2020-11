André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, promete recuperar a identidade e renovar a marca do clube.

Um dos pontos fulcrais do Sporting para a nova época passa pela recuperação da identidade e renovação da marca do clube. Essa é a ideia transmitida por André Bernardo, administrador da SAD leonina, no editorial da mais recente edição do jornal do emblema leonino.

O dirigente frisa que um dos aspetos prioritários dos verdes e brancos - já anunciado - passa por "evoluir o posicionamento e imagem da marca Sporting em linha com o seu ADN" e dá o exemplo de um célebre anúncio datado de 1984, que ajudou a impulsionar uma das marcas mais poderosas a nível mundial do mercado atual. O referido anúncio, refere André Bernardo, transformou também o intervalo do Super Bowl "na maior montra publicitária do mundo".

Como tal, o dirigente assegura a experiência que o Sporting pretende "dar no estádio/pavilhão/academia, nos canais digitais, entre outros pontos, são temas identificados e que requerem um ponto de viragem".

A terminar, pegando no slogan utilizado no anúncio mencionado acima, André Bernardo deixa uma máxima: "Temos um projeto muito bem definido para isso e, apesar das limitações financeiras, os sportinguistas 'vão poder ver porque 2021 não será como 2021".