Os segredos de Hjulmand: fã de Brozovic e carrinhos apenas como recurso

Médio, que é esperado esta semana em Lisboa, vê vídeos, estuda os adversários e teve de tomar hormonas de crescimento.

A presença de Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, em Itália, fez acelerar a contratação de Hjulmand, médio do Lecce, que é esperado esta semana em Lisboa.

Depois do acordo com o emblema italiano, o dirigente leonino negociou também os termos do contrato com o internacional dinamarquês, que os verdes e brancos pretendem agora ver em Portugal para finalizar todas as formalidades, entre elas os exames médicos e físicos, de forma a que possa ser rapidamente opção para Rúben Amorim, que dá o pontapé de saída no campeonato no sábado, ante o Vizela.