Os quatro pontos elencados no manifesto do movimento "Hoje e Sempre Sporting"

O movimento Hoje e Sempre Sporting deu a conhecer, esta segunda-feira, o seu manifesto, em que destaca quatro pontos fundamentais: recompra da totalidade das VMOCs para que seja garantido que o clube seja acionista maioritário de pelo menos 50%+1 do capital social da SAD; manutenção da vertente eclética do clube; garantia de um elevado e indispensável nível de democracia interna; e promoção de uma revisão de estatutos.

O movimento é encabeçado pelos sócios Vítor Afonso, Afonso Pinto Coelho e Roberto Carvalho e foi apresentado a 28 de outubro.

Leia o manifesto na íntegra:



"No seguimento da apresentação pública do Movimento "Hoje e Sempre Sporting" efectuada no passado dia 28 de Outubro, divulgamos hoje formalmente o Manifesto do Movimento:



1. Recompra das VMOCs na sua totalidade, em função do acordo de reestruturação financeira em vigor para o Grupo Sporting, e garantia que o Sporting Clube de Portugal, por via direta, seja acionista maioritário de pelo menos 50%+1 do capital social da Sporting Futebol S.A.D.



2. Manutenção da vertente eclética do Sporting como elemento diferenciador e de afirmação do clube no panorama desportivo nacional e internacional, no sentido de continuar a honrar a sua história, quer através de conquistas desportivas, quer através do papel social (nomeadamente nas modalidades para-olímpicas, desporto adaptado e desporto de formação) do clube na sociedade portuguesa.



3. Garantia de um elevado e indispensável nível de democracia interna, por via do não desenvolvimento ou patrocínio de qualquer iniciativa tendente a reduzir a mesma ou, a potenciar e/ou induzir a redução da participação presencial e democrática dos sócios nas Assembleias Gerais do clube.



4. Promoção de uma revisão de estatutos e regulamentos que regem a actividade do clube (que inclua a revisão dos Estatutos, Regulamento da Assembleia Geral e Regulamento Disciplinar), através de uma Comissão de Revisão de Estatutos e Regulamentos, tendo em vista a elaboração de uma proposta a ser votada em Assembleia Geral, a qual inclua a limitação a 3 mandatos de 4 anos (12 anos no total) do Presidente do Conselho Directivo."