João Neves faz o 2-2! Aursnes cruza, Musa amortece de cabeça para trás ao segundo poste, e depois Florentino faz um primeiro remate, João Neves remata para defesa de Israel na recarga e volta a ganhar a bola para rematar para dentro da baliza, aos 90'+4'. Um lance que decorre com Coates no chão e termina com protestos do capitão

Leia também I Liga Empate no Sporting-Benfica coloca Braga está na Liga dos Campeões O Benfica parte para a última jornada, na qual vai defrontar o lanterna-vermelha e já despromovido Santa Clara, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que contabiliza 82, depois de no sábado ter vencido o Famalicão (4-2).