Os primeiros 15 minutos de Fernando no Sporting num jogo que terminou empatado

Contratado no último dia de mercado, Fernando passou por um processo de recuperação física.

O Sporting realizou esta sexta-feira um jogo particular com o Vilafranquense, equipa que atua na II liga, e a grande novidade foi o avançado brasileiro Fernando, que participou nos últimos 15 minutos do encontro. Mathieu foi o autor do golo do empate do Sporting (1-1), depois de Pepe ter colocado a formação de Vila Franca de Xira na frente.

Cristán Borja não esteve presente no treino devido a uma gripe, e Jesé realizou apenas trabalho físico no relvado. Já Rodrigo Battaglia trabalhou no ginásio e Jovane Cabral fez treino condicionado no relvado. Renan Ribeiro e Sebastián Coates realizaram tratamento e ginásio.

Stefan Ristovski e Gonzalo Plata regressaram esta manhã e realizaram trabalho de recuperação.

Este sábado, a equipa vai gozar um dia de folga, voltando a treinar no domingo, às 10h00, num treino à porta fechada.