Os pontos de contacto entre Sporting e Besiktas: Matheus Reis, Paulinho, Tello... e não só

Matheus Reis fez dois bons jogos na Europa e deve ser titular. Vergou o Besiktas pelo Rio Ave. Esta e outras curiosidades sobre o jogo do Sporting na Turquia.

Matheus Reis já eliminou os turcos

Matheus Reis chega à Turquia num momento de afirmação e estará, previsivelmente, no onze titular do jogo contra o Besiktas. A capacidade nos duelos defensivos e a velocidade são argumentos para o canhoto alinhar como ala esquerdo, no lugar de Rúben Vinagre.

Se no posicionamento defensivo Matheus tem correspondido e até feito melhor do que o ex-Famalicão - basta recordar a primeira parte de Vinagre frente ao Ajax - também mostrou precisão no passe e certeza na saída de bola. Leva dois jogos como titular na Liga e em Dortmund, onde surgiu como titular, saiu de campo como um dos melhores do jogo.