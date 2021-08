Rúben Amorim: "A paz neste clube custou-nos muito"

Rúben Amorim falou à Sporting TV após a vitória dos leões sobre o Belenenses (2-0) e elogiou a exibição de Palhinha, eleito Homem do Jogo pela Sport TV.

Sobre Palhinha: "Ele com o Matheus [Nunes] tem mais liberdade do que tinha, porque o Matheus consegue também ocupar aquela posição, fez isso algumas vezes quando o Palhinha não podia jogar, conhece bem a posição, tem capacidade física para ela e compensam-se bem de um lado e de outro, o que dá mais liberdade ao Palhinha. A equipa cresce com isso. Mesmo as fintas que o Palhinha faz é algo que vem com a confiança, eu acredito que os meus jogadores são os melhores, são melhores do que outros que muitas das vezes não estão cá, para mim eles são os melhores e essa confiança nota-se depois dentro do campo."

Paz no clube: "O jogo esteve sempre controlado e, como marcámos cedo, ficámos mais confortáveis. Recuperávamos rapidamente a posição quando o Belenenses tinha a bola. Eles não facilitam, sabem que a paz neste clube custou-nos muito e sabe muito bem e por isso não facilitamos, é uma coisa que me agrada muito na equipa e que nós fazemos questão de meter na cabeça deles [jogadores]. Jogámos bem, pelos corredores, cruzámos, podíamos ter finalizado melhor, o Paulinho teve algumas oportunidades e não fez golo, dominámos e foi um resultado justo, que, quanto a mim, peca por escasso."