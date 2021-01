Os escolhidos de Rúben Amorim para as vagas de Neto, Feddal e Nuno Mendes

Eduardo Quaresma deve assumir a vaga de Neto no onze do Sporting

Neto e Nuno Mendes testaram positivo à covid-19 (Feddal está castigado) e são baixas para o jogo desta sexta-feira frente ao Rio Ave.

Eduardo Quaresma é um dos jogadores que vai entrar no onze titular no encontro desta sexta-feira, frente ao Rio Ave, aproveitando a ausência de Neto no centro da defesa do Sporting.

Mas as mudanças não ficam por aqui. Segundo O JOGO apurou, Borja também se mantém na equipa, depois de ter sido titular no desafio da Madeira frente ao Marítimo, para a Taça de Portugal, sendo que Antunes deverá ocupar o lugar de Nuno Mendes no corredor esquerdo, enquanto o centro do ataque deverá ser entregue a Tiago Tomás, também ele titular frente ao Marítimo.

Rúben Amorim teve de modificar a sua abordagem ao jogo depois dos recentes casos de covid-19 no plantel que orienta, facto que o deixou privado de Neto, Nuno Mendes e Sporar, além do castigado Feddal - que vai ficar de fora no embate frente ao Rio Ave devido ao ciclo de cinco cartões amarelos que cumpriu na Liga. Dos defesas-centrais habitualmente titulares, apenas o capitão Coates está disponível, ele que encontra-se em risco de suspensão, à semelhança do mencionado Neto, João Palhinha e Nuno Santos.

No que diz respeito a Eduardo Quaresma, o jovem defesa-central não joga pela equipa principal desde o dia 15 de dezembro, então frente ao Mafra, tendo defrontado pelo meio o Estrela da Amadora pela equipa B, a 20 de dezembro, pelo que terá hoje uma oportunidade de se mostrar e voltar ao plano exibicional que apresentou na etapa final da última temporada, depois do período de paragem das competições devido à pandemia. Outra das hipóteses considerada foi Gonçalo Inácio, titular pela primeira vez na Liga no encontro frente ao Belenenses, no passado dia 27, ficando desde então no banco de suplentes frente ao Braga e Nacional. Mas Borja, pese a derrota nos Barreiros, deverá voltar a merecer a confiança do treinador.