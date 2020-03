Os dois jogadores que o Sporting pretende transferir com 35 milhões em vista

São dois dos elementos mais caros do atual plantel e a SAD olha para os eventuais negócios como ponto de equilíbrio financeiro e numa ótica de aumentar recursos para reinvestir.

Sebastián Coates e Marcos Acuña são dois jogadores que, segundo O JOGO apurou, a SAD liderada por Frederico Varandas pretende transferir, mediante a adequada compensação financeira - na ordem dos 15 M€ e 20 M€, repectivamente -, no próximo mercado de transferências, no final da temporada.

Os dirigentes leoninos olham mesmo para estes dois atletas como os ativos que maior valorização podem obter tendo em vista uma política, por um lado, de redução da massa salarial - um objetivo que o nosso jornal deu conta -, e reequilíbrio financeiro nessa matéria, dadas as exigências de vencimento que cada um acarreta, mas também, por outro, pelo que podem possibilitar em termos de económicos para investir de forma criteriosa no reforço do elenco da próxima temporada. Acresce que ambos deverão fazer parte das seleções do Uruguai e Argentina na próxima edição da Copa América, marcada para o próximo verão. Lembre-se que no caso de Acuña, este tem sido utilizado com regularidade, inclusive como titular, por Lionel Scaloni.

Independentemente da intenção de transferir os dois atletas, que esteve, sabe O JOGO, em cima da mesa no último mercado de janeiro, isto como alternativa para o eventual insucesso negocial em torno de Bruno Fernandes para o Manchester United, a SAD já concretizou a renovação do contrato de Coates até 2023, melhorando o salário para 1,5 milhões de euros (M€) livres de impostos por ano e pretende fazer o mesmo com Marcos Acuña, isto para honrar os compromissos assumidos e que têm vindo a ser adiados por diversos fatores para melhorar os salários dos dois atletas.

O processo, nestes casos, é semelhante ao de Bruno Fernandes, que, pese a renovação, acabou por sair. Aliás, a melhoria do vencimento do antigo capitão leonino foi consumada no pressuposto de cumprir uma promessa feita, mas ciente que no limite até ao final da presente época seria transferido.