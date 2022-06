Os dois clubes mais próximos de garantir Feddal para a próxima época

Central marroquino deixa o Sporting e deve regressar a Espanha.

Feddal, sabe O JOGO, está próximo de firmar com um clube de La Liga. Almería e Elche, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, são os clubes da I liga espanhola mais próximos de garantir o concurso o central do marroquino.

O Almería terá maior disponibilidade financeira para pagar os salários do jogador e o processo esteve parado até garantir, domingo passado, a subida. Agora, a formação andaluza está a acelerar os negócios e deverá promover uma verdadeira revolução no onze, pois tem cinco dos seis centrais em fim de contrato e procura um canhoto para o eixo defensivo. O emblema de Samu e Carriço, este último que termina contrato em 2022, terá, de acordo com o periódico "La Razón", consultado até alguns diretores do Bétis para aferir se a contratação do marroquino representa um bom investimento.

A capacidade financeira do Elche é menor, porém a estabilidade do projeto na principal liga espanhola vai ao encontro do que Feddal procura, até porque a prioridade para o jogador é ficar na Europa pelo menos mais dois anos, sabendo, contudo, que tem interessados no Médio Oriente que lhe pagariam mais por ano.