Os destaques do Sporting com o V. Guimarães: Coates reedita filme já antes visto

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida com o V. Guimarães, da jornada dez da Liga Bwin e ganha pelos leões por 1-0.

Adán 7

Não foi muito posto à prova, mas quando teve de intervir fê-lo com segurança e até espetacularidade. Aos 12", em dois lances seguidos, primeiro afastou o perigo com saída a soco da baliza e depois voou para defender o disparo de Handel; depois, aos 78", a dois tempos evitou o golo de Estupiñán.



Gonçalo Inácio 6

Confiante com a bola no pé, pecou, contudo, nos passes longos que desta vez não surtiram o efeito desejado. A defender controlou bem.



Feddal 6

Jogo de elevada concentração, a dobrar várias vezes com sucesso os colegas. Primeiro em destaque aos 21" a ajudar Coates e depois aos 34" a aparecer a incomodar o remate de Bruno Duarte após o uruguaio e Inácio terem sido ultrapassados. Até o amarelo foi prova de inteligência...



Pedro Porro 5

Nem sempre as coisas lhe saíram bem e até começou com algumas perdas de bola. Fez dois remates perigosos, aos 7" e aos 18", mas não esteve preciso nos cruzamentos. Muito protestador.



Palhinha 7

Posicionamento irrepreensível a bloquear saídas, inultrapassável no um contra um defensivo, rápido e rijo nos duelos, foi um muro que deu segurança aos colegas.