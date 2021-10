Os destaques do Sporting com o Moreirense: Bragança a tricotar e Coates à bruta

Confira a apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 1-0 frente ao Moreirense, encontro da ronda nove do campeonato.

Adán 7

Com dose de sangue frio só possível pela experiência que tem, conseguiu defender um tiro de Rafael Martins na sua cara, quando o golo parecia impossível de contrariar (13"). Uma defesa que acabou por ser decisiva para o triunfo leonino.



Gonçalo Inácio 6

A noite que pensava tranquila começou a complicar-se quando Abdu Conté e Felipe Pires entraram em avarias pelo seu lado.



Matheus Reis 5

Walterson não conseguiu aproveitar o espaço que por vezes concedeu entre si e Nuno Santos.



Porro 5

Trapalhão, o jogo não lhe correu como é hábito. Falhou passes e pouco se distinguiu pela positiva.



Palhinha 6

O Moreirense privilegiou as alas para atacar pelo que não o obrigou a trabalho aturado. Mesmo assim, na zona central, não facilitou nada, como é hábito.



Daniel Bragança 7

Foi entusiasmando com pormenores de grande classe, em que revelou toda a sua capacidade de improvisação com a bola nos pés.



Nuno Santos 6

A genica que o caracteriza foi bem aproveitada na faceta defensiva própria da posição. Vários roubos de bola na defesa, úteis para lançar contras perigosos. A atacar tentou fazer a diferença com criatividade, como num cruzamento de letra que a defesa do Moreirense cortou.



Pedro Gonçalves 6

Primeira parte apagada com poucas solicitações. Apareceu pela primeira vez no jogo quando, já na segunda parte, ofereceu a Paulinho um passe que era só encostar. O avançado "conseguiu" falhar.



Paulinho 4

Perdulário nas duas primeiras ocasiões que teve, com dois remates por cima quando o golo parecia fácil. Pior foi a terceira quando, a passe de Pote (no lance já citado), conseguiu o mais difícil, ao atirar para fora.



Sarabia 6

Preocupado em tentar cruzamentos para a cabeça de Paulinho ou, por vezes, para a zona do poste mais distante, tentando aproveitar a capacidade de remate de Pedro Gonçalves. Fez a assistência no golo de Coates.



Matheus Nunes 5

Discrição, mas muito rigor.



Tiago Tomás 5

Também não conseguiu fazer a diferença no centro de ataque, terminando numa parceria inédita com Nuno Santos, no 3-5-2 final.



Ricardo Esgaio 5

Entrou para a esquerda, adiantando-se Nuno santos para o ataque. Sem falhas.



Ugarte 6

Impressionou positivamente pela facilidade com que conseguiu anular as iniciativas do Moreirense pelo centro. À imagem de Palhinha.