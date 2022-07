Os destaques do Sporting contra a Roma: Pote dá o mote e Tabata matou

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 3-2 no particular com a Roma.

Franco Israel

O guarda-redes uruguaio sofreu um golo - marcado na própria baliza - e não teve ocasião para se evidenciar ou mostrar serviço.



Luís Neto

Ocupou-se sobretudo de Zaniolo e não se intimidou com a classe do italiano, ganhando até a maioria dos lances. Continua consistente.



Coates

Muitos cortes e em cima do intervalo tirou o pão da boca a Zaniolo. Ultrapassado por Abraham na jogada do 2-2. No ataque, até foi de "bicicleta", num vistoso remate (59").