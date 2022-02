Sebastián Coates, capitão do Sporting, reconheceu o preço elevado dos "erros" cometidos na goleada (0-5) do Manchester City, esta terça-feira, em Alvalade, em noite de Liga dos Campeões. Apesar do resultado, os adeptos aplaudiram longamente a equipa, no final.

Mérito: "O Manchester City tem muita qualidade. O mérito é deles. Obviamente que cometemos alguns erros, mas faz parte do futebol. Contra estas equipas, esses erros podem resultar em golos. Mas demos tudo e agora temos de pensar no campeonato."

Erros: "Os adeptos viram que tentámos de todas as maneiras, mas eles têm muita qualidade. Cometemos alguns erros, faz parte do futebol. Mas demos tudo e agora temos de descansar e pensar no campeonato."