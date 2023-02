"Os adeptos vão dizer 'não temos Porro mas temos Bellerín'. É perfeito para o Sporting"

O reforço dos leões tem o desafio de ajudar a esquecer o compatriota. Quem o conhece bem garante que será um "ídolo". Jogador precisa de se sentir apoiado e confiante, como aconteceu no Arsenal e no Bétis. No Barcelona, contam a O JOGO dois jornalistas espanhóis, faltou-lhe isso e, também, a paciência de Xavi.

A saída de Pedro Porro para o Tottenham causou apreensão junto dos adeptos leoninos mas a chegada do também internacional espanhol Héctor Bellerín pode fazer esquecer, ou pelo menos atenuar, a perda de um dos jogadores mais importantes para Rúben Amorim.

Cedido pelo Barcelona aos leões, o lateral que foi visto como um ídolo no Arsenal e no Bétis, apresenta-se em Alvalade de peito cheio e, quem acompanhou de perto, vê no reforço leonino uma aposta certeira do Sporting.