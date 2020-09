Orçamento e Relatório e Contas do Sporting a votos: os novos pontos de "choque"

Mesa da Assembleia-Geral defendeu-se das críticas com a garantia que o modelo adotado era o único que asseguraria a realização da AG. Votação decorrerá entre as 14h00 e as 20h00, em Alvalade

O orçamento do Sporting para 2020/2021 e o Relatório e Contas relativo a 2019/2020 serão este sábado submetidos à votação dos sócios através de uma assembleia-geral (AG) amplamente condicionada pela pandemia do coronavírus. Ao contrário dos moldes habituais, os documentos não serão alvo de discussão prévia e a ordem de trabalhos prevê, exclusivamente, a votação destes.

Defendendo-se das críticas de alguns associados pela ausência de debate, a Mesa da Assembleia-Geral (MAG) veio a público garantir que esta foi a única forma da Direção-Geral da Saúde autorizar a realização da AG, mas a explicação não convenceu uma franja de opositores da direção liderada por Frederico Varandas.

Face à ordem para suspender o debate para prevenir aglomerações, os sócios que desejavam contestar a gestão do presidente têm recorrido às redes sociais para apelar ao chumbo do orçamento e dos resultados do exercício da época passada como forma de protesto, até porque o cenário mencionado não teria qualquer impacto prático na continuidade de Frederico Varandas ao leme do clube.

A contestação não é inédita e já tinha sido audível na AG realizada em junho de 2019, quando insultos ao líder chegaram a obrigar à suspensão da reunião: apesar do clima "quente" no Pavilhão João Rocha, as contas foram aprovadas por 69,01% dos 1200 sócios presentes.

Outro dos pontos de choque está relacionado com a atuação de Rogério Alves, presidente da MAG, em todo o processo. Pela voz de João Gaspar, o movimento "Sou Sporting" criticou o dirigente por não ter respondido à solicitação para a nomeação de uma comissão de controlo à votação: "Quem estará a verificar a votação são os diligentes funcionários do clube. Estes estão a cumprir ordens e não vão colocar em causa as suas vidas e os seus empregos a denunciar factos estranhos se estes ocorrerem. A contagem dos votos devia ser verificada pelos sócios."

Esclarecimentos chegaram à noite



Face à ausência de debate da AG deste sábado, o Sporting abriu um espaço para os sócios exporem as suas dúvidas sobre os dois documentos e respondeu a 50 dessas questões na noite de ontem (22h20) num comunicado partilhado no sítio oficial. Entre várias perguntas relacionadas com a logística necessária para participar na AG e com as contas, entretanto respondidas por Salgado Zenha ao canal do clube, os sócios também ficaram a saber que o resultado negativo da Fundação Sporting se ficou a dever às inúmeras ações de solidariedade desta durante a quarentena motivada pela covid-19.