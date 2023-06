Orçamento e contas do Sporting aprovados em Assembleia Geral

Estiveram seis pontos em discussão e todos foram aprovados.

O orçamento para a temporada 2023/23 e as contas relativas aos últimos exercícios (2017/18 a 2021/22) foram aprovados pelos sócios do Sporting em Assembleia Geral realizada este sábado, no Pavilhão João Rocha.

Participaram no sufrágio 1113 votantes e estiveram em discussão seis pontos: apreciação e votação do orçamento para 2023/24 (72,76% dos votos a favor, contra 26,13%); contas consolidadas de 2017/18 (76,42% dos votos a favor, 22,11% contra); contas consolidadas de 2018/11 (73,02% dos votos a favor, 25,75% contra); contas consolidadas de 2019/20 (73,02% dos votos a favor, 25,86% contra); contas consolidadas de 2020/21 (73% dos votos a favor); contas consolidadas de 2021/22 (72,46% dos votos a favor).

Até à hora de almoço, 400 pessoas tinham votado. Não houve incidentes a registar com adeptos e a votação em urna foi feita de forma rápida. Cada ponto tinha uma urna própria para depositar o voto, o que facilitou a contagem.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, sublinhou "a forma cívica e cordata com que decorreram os trabalhos." "Foi bonito ver a afluência das pessoas. As pessoas fizeram-se acompanhar dos filhos e netos e confiaram como os trabalhos iam decorrer. Os sócios souberam comportar-se. Regista-se a afluência dos sócios em dia de calor e que poderiam estar em sítio mais agradável. Os sócios abraçaram a responsabilidade deste momento. Participaram 1113 votantes, o que é expressivo para um clube que não ganhou como se queria que ganhasse. É gratificante", referiu.