Orçamento do Sporting a votos este sábado: "Não faz sentido..."

SAD do Sporting espera aprovação dos resultados financeiros na Assembleia Geral

O orçamento do clube para 2023/24 vai este sábado a votos e a SAD espera a aprovação do documento que guiará as contas, tal como em 2022, quando 78,71 por cento dos votos deram luz verde à direção. O período para a votação terá início às 10h00 e termina às 18h00 no Pavilhão João Rocha. O orçamento será o primeiro ponto da ordem de trabalhos, no entanto, a projeção de 2022/23 do mesmo, está ainda por apresentar de forma pública, o que é contestado pelo "Movimento Hoje e Sempre Sporting".

Afonso Pinto Coelho, do "Movimento Hoje e Sempre Sporting", critica que sejam levadas a sufrágio, no mesmo dia, as contas consolidadas que há muito podiam ter sido avaliadas pelos sócios.

"Percebemos que não existam os dados todos de 2022/23 porque só termina no final de junho, porém não faz sentido apreciar um orçamento previsto sem se ver o comparativo do ano anterior", declara a O JOGO Afonso Pinto Coelho, que também considera que a inclusão da votação às contas consolidadas de 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 na AG representa uma "estratégia para ter a aprovação".

Em 2022, 78,7% dos votos foram favoráveis e o orçamento foi aprovado. Varandas frisou o peso do documento face às reprovações anteriores.

"As pessoas têm o direito de não aprovar um documento senão concordarem com tudo. Não é obrigatório levar-se as contas consolidadas à AG. Entendo que se apresente as de 2021/22 e que se vote o orçamento para 2023/24, os outros quatro pontos não [contas de 2017 a 2021]. Nas contas de 2019/20 e 2020/21, que foram reprovadas, houve pressão para se votar favoravelmente e disseram que o clube ficava gerido em duodécimos. É mentira, porque isso implicaria reunir uma vez por mês e não foi isso que aconteceu. Juntar todas estas votações numa AG, sem o devido esclarecimento nem discussão, não é benéfico", terminou.