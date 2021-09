"Onze jogadores da formação foram campeões. Provou o valor do nosso modelo"

Tomaz Morais, diretor do Sporting, enalteceu o plano formativo do clube e o rendimento do mesmo na anterior época de boa memória, em reação à vitória do prémio de 2021 da Associação Europeia de Clubes na categoria de futebol de formação

Modelo de sucesso: "Onze jogadores da formação do Sporting [Max; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Palhinha, Tiago Tomás, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Essugo, João Mário, Jovane e Tomás Silva] foram campeões na equipa principal. Foi um sonho para todos nós. Ganhar o campeonato com jogadores da academia foi muito importante. Um momento muito especial e que provou o valor desse modelo."

Foco e valores: "O Modelo Centrado no Jogador é uma abordagem holística e científica, que abrange a técnica, a tática, científica e tecnológica, entre outras. Queremos que os nossos jogadores tenham uma boa educação, o caráter, os valores, os padrões, a disciplina e o compromisso, que são muito importantes para nós. Para o Sporting, a atitude dos nossos jogadores é o mais importante."