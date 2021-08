Onze de Rúben Amorim para o jogo com o Belenenses tem novidades

Confira os onzes iniciais de Sporting e Belenenses para o jogo da terceira jornada da Liga Bwin, com início às 20h30.

Rúben Amorim faz duas alterações no Sporting para a partida com o Belenenses, tendo como comparação o duelo anterior, em Braga. Nuno Santos regressa à titularidade na formação leonina, saindo da equipa Jovane, que marcou no triunfo por 2-1 no Minho. Na defesa, Neto é chamado, com Feddal a iniciar o encontro no banco de suplentes.

Onze do Sporting: Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Esgaio, Matheus Nunes, Palhinha e Rúben Vinagre; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes: André Paulo, Feddal, Porro, Nuno Mendes, Ugarte, Bragança, Tabata, Jovane e Tiago Tomás.

Onze do Belenenses: Luiz Felipe; Cafú Phete, Chima Akas e Tomás Ribeiro; Diogo Calila, Danny, Trova Boni e Francisco Teixeira; Pedro Nuno, Ndour e Afonso Sousa.

Suplentes: Álvaro Ramalho, Nilton Varela, Jójó, Henrique Pires, Taira, Lukovic, César Sousa, Rafa Santos e Luís Mota.