Óliver Torres em entrevista: "Porro é um sinal da qualidade que existe no Sporting"

Médio, em entrevista a O JOGO, refere que a convocatória do lateral por Luis Enrique ratifica mérito da liga portuguesa.

Depois de quatro épocas (não consecutivas) em Portugal, Óliver voltou para Espanha, mas continua atento ao campeonato, que não vê como tão fácil como outrora os espanhóis pensavam. Exibições de Adán e chamada de Porro à seleção deixam-no feliz.

Como é que em Espanha olham para os espanhóis que jogam no campeonato português?

- Agora olham mais. Mas quando me perguntam sobre a Liga portuguesa, as equipa e os jogadores, digo sempre que é uma liga que nem todos conhecem, mas que tem muita qualidade, com jogadores físicos, com treinadores que trabalham muito bem as equipas e que é muito difícil. É muito difícil ir ganhar fora ao Moreirense, ao Paços [de Ferreira], ao Rio Ave... Acho que agora dão mais valor. Gostaria que o campeonato português continuasse a crescer e se tornasse forte.

Sente-se um dos responsáveis pela mudança de visão?

- Quando o Julen [Lopetegui] chegou ao FC Porto levou muitos espanhóis e, sobretudo quando chegou o Iker [Casillas], despertou o interesse dos espanhóis pela liga portuguesa e colocou o FC Porto no topo.

O Pedro Porro tem feito uma boa época no Sporting e estreou-se agora pela seleção principal de Espanha. Alguma surpresa, tendo em conta que podia ter ido ao Europeu de sub-21?

- São oportunidades, e fico feliz por ele. O selecionador dá oportunidades a jogadores que, se calhar, alguns não esperavam, mas ele está a fazer um bom trabalho, está em primeiro na liga portuguesa, a fazer boas exibições, e é um sinal da qualidade que existe no Sporting.

O Adán tem sido apontado como outro dos esteios da equipa. Concorda?

- Sim. Ele tem feito boas exibições, está num dos melhores clubes, numa boa cidade para viver e isso com certeza ajuda.

