Hjulmand é o segundo reforço mais caro de sempre no Sporting. Confira a lista

O médio, de 24 anos, foi "adquirido" aos italianos do Lecce por 18 milhões fixos (mais três milhões de euros por objetivos), precisamente um mês depois de os "leões" terem anunciado a chegada do ponta-de-lança sueco, proveniente do Coventry, por 20 milhões

O dinamarquês Morten Hjulmand tornou-se este domingo a segunda contratação mais cara da história do Sporting, sendo apenas superado em dois milhões de euros (milhões) por outro nórdico, o avançado Viktor Gyökeres, também contratado esta época.

O médio, de 24 anos, foi "adquirido" aos italianos do Lecce por 18 milhões fixos (mais três milhões de euros por objetivos), precisamente um mês depois de os "leões" terem anunciado a chegada do ponta-de-lança sueco, proveniente do Coventry, por 20 milhões, que logo subiu ao topo da lista dos reforços mais caros do emblema lisboeta.

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo incrédulo por não ser considerado o homem do jogo Cristiano Ronaldo, que este sábado bisou diante do Al Hilal, não escondeu o espanto por não ter sido considerado o homem do jogo. MVP acabou por ser Sergej Milinkovic-Savic, médio da equipa de Jorge Jesus.

Com as chegadas de Gyökeres e Hjulmand na mesma temporada, o avançado Paulinho foi "relegado" para o último lugar do pódio das contratações mais dispendiosas, face aos 16 milhões fixos que o Sporting pagou ao Sporting de Braga por 70% do passe, em janeiro de 2021.

Nesta lista, segue-se Pedro Gonçalves, médio ofensivo que começou por custar 6,5 milhões por 50% passe em 2020/21 e por quem os "leões" pagaram mais sete milhões ao Famalicão recentemente, por mais 40%, o que elevou o negócio a um total de 13,5 milhões.

Manuel Ugarte, transferido no mês passado para o Paris Saint-Germain, por 60 milhões, é o quinto do ranking "leonino", numa transação idêntica à de Pedro Gonçalves. O Sporting pagou 6,5 milhões ao Famalicão por 50% do passe em 2021/22 e, desde então, adquiriu faseadamente mais parcelas aos minhotos, a última das quais no final de junho último, por dois milhões, numa transferência total de 12,5 milhões por 80% dos direitos económicos.

Leia também Vídeos Talisca, uma bandeira e uma enorme confusão com jogador do Al Hilal Talisca, jogador do Al Nassr que em Portugal representou o Benfica, entrou em campo - na hora de celebrar a conquista da Liga dos Campeões árabe - com uma enorme bandeira do clube e teve um "encontro" pouco pacífico com um adversário do Al Hilal

Seguem-se o avançado neerlandês Bas Dost, adquirido aos alemães do Wolfsburgo por 11,85 milhões, em 2016/17, o lateral português Rúben Vinagre, contratado ao Wolverhampton em 2021/22 por 10 milhões, por 50% do passe, e o médio internacional luso Bruno Fernandes, por quem os "verdes e brancos" pagaram 9,7 milhões à Sampdória em 2017/18.

O top 10 conclui-se com o argentino Marcos Acuña (9,59 milhões), proveniente do Racing em 2017/18, e com o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste (9,5 milhões), reforço contratado ao Mainz na época passada.