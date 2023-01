Oficialização de Tanlongo como reforço do Sporting está para breve

O médio, que chegou a custo zero, deverá ser confirmado esta quinta-feira como leão.

Mateo Tanlongo continua a sua caminhada no Sporting. Na quarta-feira, o médio cumpriu o segundo treino em Alcochete, com os novos companheiros, faltando apenas a apresentação oficial para ser confirmado como o primeiro reforço de inverno dos leões.

Ao que tudo indica, esta poderá verificar-se ainda esta quinta-feira, finalizando-se um processo que ganhou alguma polémica por causa da intervenção desesperada do anterior presidente do Rosario Central, Ricardo Carloni, que não escondeu a frustração por perder o jogador a custo zero, tendo ameaçado o Sporting com uma queixa na FIFA - não chegou a ser consumada pelos novos dirigentes do clube por considerarem que não tinha qualquer fundamento.

O médio tem dupla nacionalidade, argentina e italiana, vai ficar ligado aos leões por cinco temporadas e meia, ou seja, até 2028. O jogador está lentamente a ambientar-se à sua nova casa e será observado bem de perto por Rúben Amorim durante este período. Tanlongo terminou contrato com o Rosario Central e foi imediatamente assediado por vários clubes europeus, mas o jogador preferiu o Sporting.