Oficial: St. Juste é reforço do Sporting por quatro temporadas

St Juste é reforço do Sporting

Central confirmado como reforço para a próxima época. Contrato válido até 2026, com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros

Está confirmado o primeiro reforço do Sporting 2022/2023. Jeremiah St. Juste, central de 25 anos, é reforço para os próximos quatro anos, anunciou o clube verde e branco.

Proveniente dos alemães do Mainz, o defesa neerlandês assinou até 2026, ficando amarrado ao Sporting com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Custou ao clube português nove milhões e meio, num negócio que pode ainda chegar aos 12 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos.

St. Juste, que já disse que pode ser chamado por "Jer", é internacional por sete vezes pela seleção de sub-21 dos Países Baixos. Ainda não jogou pelos AA´s, numa carreira marcada por três clubes: o Heerenveen, o Feyenoord e o Mainz.