Oficial: Sporting contrata Tanlongo para o meio-campo

Mateo Tanlongo, médio argentino, assinou pelo Sporting até junho de 2027. Jogava no Rosario Central.

O Sporting oficializou, esta quinta-feira, a contratação do médio argentino Mateo Tanlongo. O ex-Rosario Central assinou até junho de 2027.

O internacional sub-20 pela Argentina fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou muito contente por estar aqui, com muita vontade de fazer as coisas bem. Já conhecia o Sporting, sei que é o maior clube português e sei que houve vários argentinos que já jogaram aqui, um deles que acabou de ser Campeão do Mundo: o Marcus Acuña", atirou, em declarações aos canais oficiais dos leões.

"Rúben Amorim foi muito importante para eu vir para aqui. Falaram-me muito bem dele e já vi as "ganas" que ele tem", revelou também o futebolista de 19 anos.

Tanlongo, que também tem nacionalidade italiana, conta com a ajuda dos sul-americanos do plantel para se integrar mais facilmente: "Os sul-americanos da equipa, o Coates e o Ugarte, são 10 estrelas e estão a ajudar-me na adaptação. Agradeço-lhos muito por isso."

Apresentando-se aos adeptos, o jogador formado no Rosario Central diz que é "um médio mais defensivo, que gosta de ter a bola e de jogar", prometendo: "Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar os objetivos e para darmos muitas alegrias aos adeptos."